Отдельный комитет по дронам: как в Ленобласти будут защищать регион от беспилотных угроз

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко анонсировал создание специализированного органа власти, который займется противодействием беспилотным летательным аппаратам. Соответствующая информация была озвучена главой региона в ходе рабочего брифинга, сообщил rosbalt.ru.

Поясняя суть нововведения, Дрозденко уточнил, что новая структура появится в результате реорганизации комитета правопорядка — из его состава будет выделено самостоятельное подразделение. Формирование комитета гражданской обороны и безопасности пройдет исключительно за счет внутренней ротации действующих сотрудников, без привлечения дополнительных кадров и расширения штатного расписания, подчеркнул губернатор.

Решение о выделении отдельного профильного ведомства, по его словам, обусловлено требованиями сегодняшней обстановки. Это позволит сконцентрироваться на оборонных вопросах, не отвлекая специалистов на выполнение других функций.

В перечень приоритетных задач нового органа власти, по словам Дрозденко, вошли организация системной работы по защите населения, объектов экономики и инфраструктуры от дронов-нарушителей, а также оказание содействия воинским и пограничным подразделениям и поддержка участников специальной военной операции.

Ранее сообщалось, что БПЛА атаковали Приморско-Ахтарск.