Сильнейший российский теннисист прошел во второй круг Australian Open после отказа соперника

Сильнейший российский теннисист Даниил Медведев (третья ракетка мира) с победы начал выступления на турнире Большого шлема Australian Open.

В непростом поединке Медведев одолел француза Теренса Атмана. Россиянин лидировал после трех сетов (5:7, 6:2, 6:4) и взял первый гейм в четвертом, после чего соперник отказался продолжать борьбу. У Атмана судорогой сводило ноги.

Встреча в Мельбурне проходила при 29-градусной жаре. После победы Медведев сказал, что в такой ситуации побеждает тот, кто лучше подготовлен физически.

Во втором круге Медведев сыграет против финна Эмиля Руусвуори, занимающего 50-ю строчку в рейтинге АТР. Накануне в следующий раунд турнира вышли россияне Андрей Рублев и Павел Котов.

Даниил Медведев дважды выходил в финал Открытого чемпионата Австралии — в 2021 и 2022 годах.