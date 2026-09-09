«Миллион на кольцо — не сумма»: Алена Кравец высказалась о предложении руки и сердца дочери Успенской

В интервью Teleprogramma.org Кравец отметила, что до их свадьбы еде далеко, так как пара только присматривается друг к другу и проверяет чувства. Она подчеркнула, что потенциальный зять пришелся по душе самой королеве шансона.

«Хотя Любови Успенской вероятный зять нравится. Особенно ей импонирует его любовь к искусству», — сказала светская львица.

Кравец подчеркнула, что финансовый вопрос играет в этой ситуации не последнюю роль. По ее мнению, дочь Успенской не стала бы связывать судьбу с бедным мужчиной, и сама певица вряд ли одобрила бы такой союз. Однако миллион рублей на кольцо, считает Алена, не такая большая сумма для искусствоведа, который может зарабатывать на оценке картин и кураторстве выставок.

Также Кравец похвалила привычку Артема дарить цветы не только возлюбленной, но и окружающим, включая домашний персонал, считая это проявлением мудрости и такта. По ее словам, важно расположить к себе всех, кто рядом с Успенской, чтобы та была уверена, что ее дочь будет как за каменной стеной.

Светская львица также заявила, что не верит в скорую свадьбу и считает, что подготовка масштабного торжества займет не меньше полугода. Она рекомендует дождаться весны, чтобы провести праздник на природе и в полной мере насладиться атмосферой семейного события.

Напомним, что Плаксина получила предложение руки и сердца от 22-летнего избранника, который моложе ее на 14 лет. Пара встречается уже восемь месяцев и считает, что этого достаточно для создания семьи.

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