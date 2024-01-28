Система туристической навигации установлена в одном из городов Рязанской области

В городе Касимове Рязанской области продолжают внедрять туристический код, на данном этапе установлена навигация. Об этом сообщает 7info .

Добавляется, что уже имеются 25 информационных стенда с картой, свыше 20 флаговых указателей, семь стел с контурами утраченных зданий, таблички на объектах культурного наследия и адресные таблички.

Уточняется, что по каждому объекту собирается историческая справка, тексты вычитываются и адаптируются для удобного восприятия.