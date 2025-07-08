СКА подписал самого результативного защитника прошлого чемпионата

ХК СКА объявил о подписании канадского защитника Тревора Мерфи. Срок соглашения с хоккеистом рассчитан на два года.

В минувшем сезоне Мерфи, выступая за «Сибирь», стал лучшим бомбардиром среди защитников и лучшим ассистентом регулярного чемпионата КХЛ, набрав 58 (13+45) очков в 64 играх.

По данным «Чемпионата», канадец сможет заработать в каждом из сезонов до 145 млн руб. 75 млн руб. составит его зарплата, еще 70 млн руб. Мерфи может получить в качестве бонусов.

Тревор Мерфи провел в КХЛ уже семь сезонов в составе «Куньлуня», «Ак Барса» и «Сибири». Защитник приехал в Россию после того, как не смог закрепиться в НХЛ, проведя лишь восемь матчей за «Аризона Койотис».

Ранее стало известно, что бывший нападающий СКА Евгений Кузнецов может подписать контракт с «Монреаль Канадиенс».