Стал известен клуб НХЛ, претендующий на Евгения Кузнецова
Журналист д’Амико: «Монреаль» хочет подписать Кузнецова
Фото: [ХК СКА]
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс» заинтересован в подписании нападающего Евгения Кузнецова, сообщил журналист д’Амико.
Он отметил, что «Монреаль» подготовил несколько планов действия на этот счет.
«Канадиенс» — одна из самых молодых команд лиги, и опытный центрфорвард им бы точно не помешал. В случае подписания 33-летний Кузнецов мог бы претендовать на позицию третьего или даже второго центра команды.
Минувший сезон Кузнецов провел в составе СКА, по окончании сезона стороны расторгли четырехлетний контракт по взаимному согласию. Новый агент хоккеиста Шуми Бабаев заявил, что будут подыскивать своему клиенту клуб в НХЛ.
Ранее агент Дэн Мильштейн назвал нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиту Кучерова лучшим игроком мира на сегодняшний день.