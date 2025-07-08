Стал известен клуб НХЛ, претендующий на Евгения Кузнецова

Он отметил, что «Монреаль» подготовил несколько планов действия на этот счет.

«Канадиенс» — одна из самых молодых команд лиги, и опытный центрфорвард им бы точно не помешал. В случае подписания 33-летний Кузнецов мог бы претендовать на позицию третьего или даже второго центра команды.

Минувший сезон Кузнецов провел в составе СКА, по окончании сезона стороны расторгли четырехлетний контракт по взаимному согласию. Новый агент хоккеиста Шуми Бабаев заявил, что будут подыскивать своему клиенту клуб в НХЛ.

Ранее агент Дэн Мильштейн назвал нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиту Кучерова лучшим игроком мира на сегодняшний день.