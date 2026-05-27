Скандал с кастингом ударил по рейтингу: зрительский интерес к «Одиссее» Нолана рухнул перед премьерой

Летний киносезон обещает громкое противостояние двух титанов Голливуда — Кристофера Нолана и Стивена Спилберга. Однако свежие данные аналитической компании Quorum, отслеживающей зрительские ожидания, могут вызвать беспокойство у студий. Особенно тревожно выглядят цифры по «Одиссее» — самому дорогому проекту среди ближайших премьер.

Как сообщает Puck News со ссылкой на Quorum, за последние недели уровень интереса к фильму Нолана снизился на восемь пунктов — с 54 до 46 процентов. Теперь картина делит показатели с «Супергерл», и обе они заметно уступают «Очень страшному кино 6», которое удерживает аудиторию на отметке 55 процентов. Для ленты с производственным бюджетом в 250 миллионов долларов такая динамика выглядит особенно тревожной.

Падение интереса совпало по времени с волной споров вокруг кастинговых решений Нолана. Ранее Илон Маск публично назвал режиссера «расистом» за приглашение Люпиты Нионго на роль Елены Троянской, а недавнее появление Нолана в программе «60 минут» лишь подлило масла в огонь.

Впрочем, до премьеры остается еще несколько недель, и многое будет зависеть от первых рецензий. Если «Одиссея» получит сильную критику на старте, это способно нейтрализовать значительную часть негативного фона, полагают эксперты.