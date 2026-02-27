Скандал в Магнитогорске: Разин получил штраф за критику судей и проиграл овертайм
Тренер «Металлурга» Разин раскрыл, что сказал судье перед удалением
Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин после напряженного матча с «Авангардом» (2:3 ОТ) раскрыл, за что получил малый штраф за неспортивное поведение в концовке третьего периода. Инцидент произошел на последней минуте при счете 2:2.
«Хотите знать, что я сказал судье? Я кричал, что должна была быть остановка игры после попадания шайбы в линейного арбитра. Он ко мне подъехал, спросил: „Вы уверены в себе“. Я говорю: „Уверен“. Две минуты!» — передает слова Разина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Отбывать наказание отправился форвард Даниил Вовченко. Таким образом, «Авангард» начал овертайм в большинстве и сумел его реализовать, вырвав победу.