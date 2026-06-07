В культурном центре Туниса спустя почти полвека после создания показали культовый фильм «Солнце гиен» режиссера Риды Бехи. Картина, которая в 1977 году вызвала скандал и привела к изгнанию автора, теперь признана пророческой: ее темы о разрушении традиций массовым туризмом оказались больнее, чем когда-либо.

Юбилейный показ приурочили к 50-летию ленты, которую называют одной из самых смелых в истории арабского кино. «Солнце гиен» повествует о судьбе рыбацкой деревни на побережье, где размеренный уклад рушат европейские туристические корпорации. Под лозунгами прогресса и развития иностранный капитал отнимает у местных жителей земли и источники заработка, превращая уникальное место в стандартный курорт для богатых путешественников. По словам кинокритиков, через эту историю Бехи показал, как за фасадами современных отелей скрывается глубокая культурная и социальная катастрофа.

Спустя десятилетия темы, поднятые в ленте, звучат особенно остро для Туниса. Массовый туризм, приносящий стране значительную долю доходов, до сих пор вызывает острые споры. Многие жители называют «Солнце гиен» фильмом-пророчеством, напоминающим, к чему приводит необдуманная погоня за иностранными инвестициями.

Сам Рида Бехи входит в число самых авторитетных режиссеров арабского мира. Выпускник престижной парижской киношколы, он всегда создавал острые, социально ориентированные ленты. «Солнце гиен» стал его первой полнометражной работой — и сразу принес скандал. В Тунисе картину запретили на долгие годы, а режиссер столкнулся с жестким давлением. Ему пришлось покинуть родину, чтобы продолжать снимать кино. И только спустя десятилетия лента вернулась и теперь заслуженно считается классикой тунисского и африканского кинематографа.

Юбилейный показ собрал не только киноманов, но и представителей культурной и политической элиты Туниса. Для российской публики, как отмечают кинокритики из «Российской газеты», эта картина интересна общечеловеческими проблемами: конфликтом традиций и глобализации, ценой «экономического чуда» и необходимостью сохранять культурное наследие. Время подтвердило, насколько прозорлив был Рида Бехи, сумевший разглядеть риски, с которыми сегодня сталкиваются многие развивающиеся страны.