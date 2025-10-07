«Сказали, чтобы не умер здесь»: дебютант сборной России рассказал, как его напутствовали в «Балтике»

Правый защитник «Балтики» Мингиян Бевеев впервые получил вызов в сборную России и поделился своими ощущениями от пребывания в национальной команде со Sport24.

Он отметил, что такое количество внимания непривычно для него, но тем не менее приятно. Также Бевеев рассказал, как отреагировали на его приглашение в сборную в «Балтике».

«Андрей Викторович Талалаев наставлений перед отъездом в сборную не давал. У него как раз день рождения был в день игры с Махачкалой. В «Балтике» удачи пожелали и все. Сказали, чтобы не умер здесь», — сказал Бевеев.

Сборная России сыграет 10 октября с Ираном, а 14 октября — с Боливией. Защитник «Балтики» подчеркнул, что готов сыграть в любом из матчей.

29-летний Бевеев перешел в «Балтику» этим летом. Ранее он также выступал за «Урал», «Енисей» и «КАМАЗ». В нынешнем сезоне футболист сыграл 13 матчей за «Балтику» во всех турнирах.

Калининградский клуб стал главной сенсацией первой трети РПЛ. «Балтика» занимает пятое место с 20 очками после 11 туров.