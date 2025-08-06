Скончалась актриса Келли Мак, сыгравшая в «Ходячих мертвецах»

Американская актриса Келли Мак, известная по ролям в сериалах «Ходячие мертвецы» и «Медики Чикаго», скончалась 2 августа в Цинциннати (штат Огайо) в возрасте 33 лет. Об этом со ссылкой на родственников актрисы сообщило издание The Hollywood Reporter.

Причиной смерти стала глиома центральной нервной системы — агрессивная форма опухоли мозга. С ней Мак боролась продолжительное время.

Карьера актрисы началась в 2000-х годах, но настоящую известность ей принесли роли в популярных телепроектах. Несмотря на борьбу с болезнью, она завершила съемки в полнометражном фильме «Юниверсал» (2025), который стал ее последней работой.

Коллеги и поклонники вспоминают Келли как талантливую и жизнерадостную актрису. Ее смерть стала неожиданностью для многих — о диагнозе Мак не говорила публично. В ближайшие дни семья объявит детали прощания.

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