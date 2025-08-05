Стала известна причина смерти Оззи Осборна

Появились официальные причины смерти известного рок-музыканта и лидера группы Black Sabbath Оззи Осборна. Со свидетельством о его смерти удалось ознакомиться британской газете The Sun.

В графе, в которой говорится о роде деятельности умершего, сказано, что он является легендой рока, автором ряда песен и их же исполнителем. Издание это оценило как трогательный жест уважения.

«В официальном свидетельстве о смерти в графе „причина смерти“ указаны "острый инфаркт миокарда и внебольничная остановка сердца"», — указали журналисты.

Они добавили, что в документ внесены и сопутствующие причины. В качестве них приведены ишемическая болезнь сердца и болезнь Паркинсона с вегетативной дисфункцией.

Ранее сообщалось, что генетический анализ Оззи Осборна раскрыл удивительные особенности организма легендарного рокера. В ДНК артиста обнаружили редкие варианты генов, ответственных за метаболизм алкоголя и наркотиков. Особый вариант гена ADH4 делал его предрасположенность к алкоголизму в шесть раз сильнее средней нормы. При этом другие генетические особенности позволяли его организму справляться с последствиями злоупотреблений.