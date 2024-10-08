В возрасте 94 лет умерла двукратная чемпионка Европы по академической гребле
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Наталья Морозова, обладательница двух золотых медалей чемпионатов Европы и пятнадцатикратная чемпионка СССР, была заслуженным мастером спорта Советского Союза. Об этом сообщила Федерация гребного спорта России.
Во время своей спортивной карьеры Морозова соревновалась в четверках распашных с рулевыми. В 1953 году она участвовала во Всемирных спортивных играх, которые проходили в Бухаресте.
Наталья Владимировна также была участницей Великой Отечественной войны и за свою работу в эвакуации получила медали «За оборону Заполярья» и «За победу над Германией».
Ранее сообщалось, что ушел из жизни советский и российский кардиохирург Ренат Акчурин.