В возрасте 94 лет умерла двукратная чемпионка Европы по академической гребле

Наталья Морозова, обладательница двух золотых медалей чемпионатов Европы и пятнадцатикратная чемпионка СССР, была заслуженным мастером спорта Советского Союза. Об этом сообщила Федерация гребного спорта России.

Во время своей спортивной карьеры Морозова соревновалась в четверках распашных с рулевыми. В 1953 году она участвовала во Всемирных спортивных играх, которые проходили в Бухаресте.

Наталья Владимировна также была участницей Великой Отечественной войны и за свою работу в эвакуации получила медали «За оборону Заполярья» и «За победу над Германией».

Ранее сообщалось, что ушел из жизни советский и российский кардиохирург Ренат Акчурин.