Скончался известный виртуоз отечественной режиссуры Щербаков

По информации киносоюза, Бориса Щербакова не стало еще 27 ноября 2024 года. Причину смерти не раскрывают, но отметили, что талантливому режиссеру было 79 лет. В этом году он мог встретить юбилей.

В организации Бориса Щербакова назвали исключительным режиссером, виртуозно владеющим камерой. Более полувека он посвятил отечественному киноискусству, являлся режиссером, оператором, сценаристом. Без его профессиональной руки не появились бы такие картины как «Полярный вариант», «Исповедь дьявола», «Служение», «Суфлер», «Бригадир ГРОЗ», «Неоконченный этюд» и многие другие.

Работы Щербакова были отмечены престижными наградами, часто освещались в журналах, забирали призовые места на фестивалях разного уровня, в том числе и за рубежом. За проект «Бригадир ГРОЗ» отмечен Призом жюри кинофестиваля ВГИКа, был внесен в список «Фильмов-легенд XX века».

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