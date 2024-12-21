Причиной смерти 88-летней примы Мариинского театра Баженовой стала продолжительная болезнь

Артистка балета находящегося в Сарнкт-Петербурге Театра оперы и балета имени Кирова (в настоящее время — Мариинского театра) Ирена Баженова ушла из жизни в возрасте 88 лет, проинформировали на официальном сайте театра.

Как приводится в публикации, Баженовой не стало еще 19 декабря. Причиной смерти стала продолжительная болезнь артистки.

«Девятнадцатого декабря на 89-м году жизни умерла после продолжительной болезни Ирена Леонидовна Баженова. Коллектив Мариинского театра выражает самые искренние соболезнования родным, близким и многочисленным ученицам Ирены Леонидовны», — говорится в публикации.

О месте и времени похорон Баженовой будет сообщено позже.

Ирена Баженова завершила обучение в Ленинградском хореографическом училище в 1953 году. После выпуска она служила солисткой и педагогом по балету в Кировском (Мариинском) театре. Среди учениц артистки были такие известные балерины, как Александра Иосифиди, Ксения Дубровина и Юлия Махалина.

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