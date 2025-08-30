Скончался легендарный композитор и пропагандист культуры конкани Эрик Александр Озарио

На 77-м году жизни скончался известный индийский артист, режиссер, музыкант и композитор Эрик Александр Озарио. Об этом сообщил портал Daiji World.

Причиной смерти артиста стала острая почечная недостаточность — накануне его почки полностью перестали функционировать. Последние 18 дней жизни музыкант провел в медицинском учреждении, где врачи боролись за его жизнь.

За свою продолжительную и яркую карьеру Озарио получил множество престижных премий и наград за вклад в индийскую культуру и искусство. Его творческое наследие включает сотни музыкальных произведений, саундтреков к фильмам и популярных песен.

В 2014 году свет увидела его подробная биография под названием «Неутомимый крестоносец», посвященная его жизни и творчеству.

Эрик Озарио был не просто музыкантом, а настоящим культурным деятелем и активным пропагандистом языка и традиций народа конкани, проживающего на западном побережье Индии. Его работы способствовали сохранению и популяризации этого уникального культурного наследия.

