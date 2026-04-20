Из Африки в Калининград: в российском регионе заметили «мухоловку-пеструшку»

В Калининграде заметили самца мухоловки-пеструшки. Эти птицы, как известно, зимуют в Северной и Центральной Африке, а весной возвращаются в родные края. Похоже, одна из них решила сделать остановку в самом западном форпосте России. Об этом сообщает Lenta.ru.

Очевидцы запечатлели красавца с контрастной черно-белой окраской. Верхняя часть тела — угольно-черная, а горло, грудка и крылья отливают белизной. Авторы ролика отметили, что задерживать гостя из жарких стран не стали — птица явно спешит домой.

Для калининградцев эта встреча стала настоящим событием. Ведь обычно этих птиц можно увидеть летом в лесах, а не в городе, да ещё и ранней весной. Орнитологи поясняют: мухоловки-пеструшки возвращаются с зимовки в конце апреля – начале мая. И если вы увидели такую птицу, знайте — она преодолела тысячи километров, чтобы порадовать вас своим видом.

