Память жертв геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны почтили в Подмосковье

В Подмосковье прошли акции, приуроченные ко Дню памяти жертв геноцида советского народа, совершенного нацистами и их пособниками в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. Об этом сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области.

«По всему Подмосковью прошло порядка 60 мероприятий, в которых приняло участие более 6,7 тыс. молодых людей. Это тематические классные часы, лекции и кинопоказы», — рассказала глава министерства Екатерина Швелидзе.

В число основных событий вошла акция «Помним преступления нацистов!» в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха. В ее рамках рассказали о фактах преступлений немецких захватчиков в Подмосковье, открыли выставку архивных документов и фотографий.

На базе Колледжа педагогики и искусства в Егорьевске для учащихся провели исторический час «Памяти жертв геноцида посвящается…». В школах Лобни обсудили с детьми важность противодействия искажению истории. В Реутове возложили цветы к мемориалу «Реутовцам, погибшим за Отечество».

