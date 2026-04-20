Соль — враг памяти? Тревожная связь, которая касается мужчин

Чрезмерное употребление соли может постепенно разрушать память у мужчин, пишет Daily Mail со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Neurobiology Of Aging. Ученые обнаружили, что высокий уровень натрия в рационе связан с ухудшением способности вспоминать события.

В исследовании с участием более 1200 человек старше 60 лет выяснилось, что у мужчин, потреблявших много соли, за шесть лет заметно снизились когнитивные функции. При этом аналогичной связи у женщин выявлено не было.

«Наши результаты дают первые доказательства связи между высоким потреблением натрия и когнитивными функциями, однако необходимы дополнительные исследования», — отметила автор работы Саманта Гарденер.

Особенно тревожным оказался эффект для людей с генетической предрасположенностью к болезни Альцгеймера: у них высокий уровень соли может ускорять появление симптомов.

Медики напоминают, что безопасная норма составляет около шести граммов соли в день — это примерно одна чайная ложка.

По оценкам специалистов, до 40 процентов случаев деменции можно предотвратить за счет изменений образа жизни. Среди ранних симптомов — ухудшение памяти, мышления и речи, которые со временем только усиливаются.