Стартовала регистрация избирателей на предварительное голосование партии «Единой России»

Регистрация избирателей на предварительное голосование партии «Единой России» стартовало на портале PG.ER.RU . Принять в нем участие могут все совершеннолетние жители Подмосковья.

«Процедура регистрации максимально доступна и прозрачна. Участие в ней удобно и безопасно. Мы рассчитываем на активное участие жителей страны в отборе по-настоящему сильных, ответственных, мотивированных кандидатов», — отметил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев.

Секретарь подмосковного отделения «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил высокую конкуренцию среди кандидатов в Подмосковье. По его словам, это в среднем шесть претендентов на место. Заявки подали уже более 700 человек. В числе кандидатов — 45 ветеранов и участников СВО.

«Важно, что почти 75% кандидатов — новые в политике лица: врачи, педагоги, предприниматели, а также действующие военнослужащие и ветераны спецоперации», — сказал он.

Регистрация на предварительное голосование продлится до 29 мая. Само электронное предварительное голосование состоится с 25 по 31 мая.