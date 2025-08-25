Скончался известный венесуэльский режиссер Луис Альберто Ламата, прославившийся своей работой в кино и на телевидении. О его смерти сообщил портал El Siglo.

Ламата ушел из жизни, оставив после себя значительное творческое наследие. Он дебютировал в качестве постановщика в 1980-х годах и за свою карьеру снял более 2 тыс. эпизодов популярных теленовелл.

Зрителям всего мира хорошо знакомы его работы «Обнаженная с апельсинами», «Злоумышленница», «Синьора», «Гардения», «Топаз», «Иерихон», «Две Дианы», «Калипсо», «Белинда», «Дочь садовника» и «Миранда возвращается».

Личная жизнь режиссера была омрачена тяжелой утратой — его супруга, актриса Лурдес Валера, умерла в 2012 году в возрасте 48 лет.

Луис Альберто Ламата был признанным мастером своего дела, лауреатом многочисленных наград. Он участвовал в престижных международных кинофестивалях, а в его коллекции находились призы за лучший фильм, лучший сценарий, лучшую режиссуру и призы зрительских симпатий.

Ранее сообщалось, что иранский актер Мердад Фалахаджер умер от рака, долгое время не зная о нем.