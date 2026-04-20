Фермерскую продукцию можно будет купить на ярмарке в Красногорске

Дегустационная ярмарка фермерской продукции пройдет в Подмосковье в рамках проекта «Вкусная пятница». Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Мероприятие пройдет в административно-деловом центре «Новатор» в Красногорске 24 апреля. На ярмарке представят свежую выпечку, деликатесы из мяса, сыры, мед, чай, ягоды.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках выставки «Золотая осень» рассказал об использовании цифровых технологий в сфере сельского хозяйства региона.