Смородина в форме баклажана: дачникам впаривают плоды несуществующих «Ведьминых пальцев»

Дачники по всей стране бросились скупать саженцы с необычным названием «Ведьмин палец». На картинках в интернет-магазинах красовались крупные продолговатые ягоды, совсем не похожие на привычную круглую смородину. Проблема в одном: такого сорта в природе не существует. Это выяснила у биолога редакция REGIONS .

Предостережение для садоводов-любителей сделал доктор биологических наук, доцент кафедры фармакогнозии Санкт-Петербургского химико-фармацевтического университета Михаил Гончаров. Эксперт, известный по блогу «Настоящий ботаник», в беседе с журналистами развеял популярный миф.

По словам Гончарова, под названием «Ведьмин палец» в мировом растениеводстве числится совершенно другая культура. Речь идет об американском винограде. Именно его фото часто используют недобросовестные продавцы на маркетплейсах. А в некоторых случаях изображения и вовсе подвергаются цифровой обработке: ягодам искусственно удлиняют форму с помощью нейросетей.

Что же в итоге получает дачник, заказавший чудо-саженец? Вариантов два. Либо ему привозят обычный виноград, либо самый рядовой сорт смородины с круглыми плодами. Никакого отношения к загадочному «Ведьминому пальцу» эти растения не имеют.

Впрочем, некоторая «вертикальная» смородина все же существует, уточнил ботаник. Речь идет о штамбовых сортах, которые растут в виде небольших деревцев высотой около метра. Кроме того, есть разновидности на основе американской и золотистой смородины — у них ягоды могут быть слегка продолговатыми.

Но, подчеркнул Гончаров, эти естественные формы даже близко не напоминают те вытянутые пальцеобразные плоды, которые красуются на рекламных фотографиях. Так что дачникам стоит быть внимательнее: чудес селекции, способных превратить смородину в экзотический фрукт, пока не случилось. А маркетплейсы, как выясняется, охотно торгуют тем, чего нет в природе.

