Ссоры укрепляют любовь? Ученые раскрыли неожиданный секрет счастливых пар

Ссоры с партнером могут не разрушать, а укреплять отношения, если после них удается помириться, пишет Daily Mail со ссылкой на исследование Аньхойского университета в Китае. Ученые выяснили, что открытые конфликты при правильной реакции помогают парам становиться ближе.

Исследователи наблюдали за парами во время споров и обнаружили: если один партнер сохраняет спокойствие, уровень тревоги у второго снижается почти мгновенно. Это позволяет не допустить эскалации конфликта.

«Когда один человек держит себя в руках, это помогает остановить нарастающий спор и снизить напряжение у партнера», — отметили авторы работы.

По их словам, ключевую роль играет не избегание конфликтов, а умение проживать их правильно. Пары, которые не боятся обсуждать разногласия, но затем находят решение, со временем чувствуют большую близость и удовлетворенность отношениями.

«Такой подход позволяет эффективнее разрешать конфликты и поддерживать стабильность, вместо того чтобы копить обиды», — пояснили ученые.

При этом решающим фактором оказалось не столько умение «понять точку зрения партнера», сколько контроль эмоций в момент спора.

Авторы подчеркивают: отношения — это не идеальное совпадение взглядов, а динамическая система, где партнеры постоянно влияют на эмоции друг друга.