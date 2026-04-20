Из-за таблеток от аллергии можно растолстеть? Необычный эффект необходимых аллергикам лекарств

Популярные таблетки от аллергии могут незаметно влиять на вес, усиливая чувство голода, пишет Daily Mail. Врач предупреждает, что длительный прием антигистаминов способен менять работу организма.

По словам британского терапевта Кристал Уилли, гистамин в мозге помогает подавлять аппетит. Когда человек принимает антигистамины, этот эффект блокируется, из-за чего чувство голода может усиливаться.

«Когда вы принимаете антигистамин, вы подавляете механизм, который контролирует аппетит, и можете начать есть больше, даже не замечая этого», — объяснила врач.

Дополнительную роль играет и снижение активности: некоторые препараты вызывают сонливость, что также способствует набору веса.

Исследования показывают, что люди, принимающие антигистамины, чаще имеют более высокий индекс массы тела (ИМТ) и уровень инсулина. У детей, например, фиксировался ежегодный рост показателя ИМТ.

При этом специалисты подчеркивают: препараты остаются безопасными, а изменения веса обычно умеренные.

Чтобы снизить риски, рекомендуется следить за питанием и образом жизни. Продукты с противовоспалительными свойствами, такие как рыба, цитрусовые и специи, могут помочь облегчить симптомы аллергии и поддержать организм.