Куда пропали ученые NASA? Белый дом подключил ФБР к расследованию загадочных случаев

Белый дом подключил ФБР к расследованию серии исчезновений и смертей ученых, пишет Daily Mail со ссылкой на пресс-секретаря Каролин Ливитт. Власти пообещали «не оставить камня на камне», чтобы выяснить возможные связи между случаями. По ее словам, администрация работает с федеральными агентствами, чтобы выявить общие закономерности.

Ранее Дональд Трамп сообщил, что уже ознакомился с материалами по 11 инцидентам. «Надеюсь, это совпадение, но скоро мы узнаем. Некоторые из этих людей были очень важны как для государства, так и научного будущего планеты», — отметил он.

Среди пропавших и погибших — специалисты, связанные с NASA, ядерными исследованиями и оборонными программами. Многие имели доступ к секретной информации.

Особое внимание привлекло исчезновение генерала Уильяма Маккасланда, который покинул дом без телефона и личных вещей. Похожие обстоятельства зафиксированы и в других случаях: ученые уходили пешком, оставляя ключи, документы и устройства.

Официальных доказательств связи между инцидентами нет, однако расследование продолжается.