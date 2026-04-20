Ольга Бузова присоединилась к труппе театра «Русская песня» и сыграет Людочку в «Покровских воротах»

Ольга Бузова, которая уже давно перестала быть просто телеведущей и певицей, продолжая удивлять поклонников своей многогранностью, сделала новый шаг в мир большого театра. Как пишет Teleprogramma.org, звезда присоединилась к труппе театра «Русская песня», которым руководит легендарная Надежда Бабкина, и совсем скоро зрители увидят ее в культовом спектакле «Покровские ворота».

Бузова исполнит роль Людочки, а сама Надежда Бабкина предстанет на сцене в образе Маргариты Павловны.

Сама Бузова признается, что испытывает волнение, ведь «Покровские ворота» — это легендарная история, и быть причастной к ней — большая честь и ответственность. Однако, по ее словам, работа над ролью идет полным ходом, и в этом ей активно помогает сама Бабкина, которая лично занимается с телеведущей, разбирая сцены, образы и помогая справиться с эмоциями. Дебютные показы с участием Бузовой запланированы на 25 апреля.

Стоит отметить, что это не первый театральный опыт Ольги — ранее она уже выходила на сцену МХАТа имени Горького в спектакле «Чудесный грузин».

