«Мозг не засчитывает еду»: диетолог раскрыла, почему протеиновые батончики на самом деле вредны

Диетолог-нутрициолог София Кованова заявила: частые перекусы «протеинками» могут привести к нарушению чувства насыщения. И объяснила почему. Об этом сообщает Lenta.ru.

Все дело в ультраобработанной текстуре. Такой батончик почти не нужно жевать. А механизмы насыщения, которые активируются во время пережевывания пищи, попросту не срабатывают. Мозг «не засчитывает» батончик как полноценную еду. В итоге вы съели 200 калорий, а голод не ушел. И тянетесь за добавкой.

Но это не единственная опасность. Подсластители, которыми щедро сдабривают эти снеки, вызывают вздутие. А некоторые компоненты провоцируют низкоуровневое воспаление в организме. То есть вместо пользы вы получаете дискомфорт и скрытый вред.

Кованова не призывает полностью отказаться от протеиновых батончиков. Но предупреждает: в день можно съедать не больше одного. И он должен быть именно перекусом, а не заменой полноценного приема пищи. Обед или ужин протеинкой не заменишь. Тем, у кого проблемы с ЖКТ, аллергия на молочный белок, непереносимость подсластителей или инсулинорезистентность, от таких батончиков лучше отказаться совсем.

