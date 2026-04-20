Молодежь Подмосковья пригласили принять участие в Международном фестивале в Екатеринбурге

В Министерстве информации и молодежной политики Московской области пригласили представителей молодежи региона принять участие в Международном фестивале, который пройдет в Екатеринбурге 11–17 сентября.

«Участие в таких мероприятиях дает мощный импульс для личностного роста и реализации самых амбициозных проектов. Молодые люди привозят в регион не только новые знания, но и идеи по развитию своих городов. Регистрация открыта до 30 апреля, присоединяйтесь к команде!» — отметила глава министерства Екатерина Швелидзе.

В мероприятии примут участие около 10 тыс. человек из 190 стран. В программе — публичные дискуссии с участием экспертов, креативные лаборатории, утренние зарядки с чемпионами, воркшопы и мастер-классы.

К участию приглашаются жители в возрасте от 16 до 35 лет, а также 1 тыс. подростков от 14 до 17 лет: их программу готовят «Движение Первых» и фонд «Талант и успех». Подать заявку можно здесь.

