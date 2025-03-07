Скончался заслуженный тренер РФ по фигурному катанию Валерий Тюков
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Валерий Тюков умер в 78 лет
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Скончался Валерий Тюков, заслуженный российский тренер по фигурному катанию. Об этом в своем телеграм-канале сообщил один из его воспитанников, двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков.
По словам чемпиона, тренер подарил ему самому и тысячам других детей шанс сделать отличную спортивную карьеру и заработать хорошую жизнь.
«Сегодня ушел из жизни тренер Тюков Валерий Николаевич», — указал Траньков.
Тюков за свою деятельность получил звания заслуженного тренера РСФСР и России, а также был признан заслуженным работником физической культуры РФ. Он ушел из жизни в 78 лет.
Ранее сообщалось о смерти известного режиссера-документалиста Вахтанга Микеладзе. Он скончался на 88-м году жизни. За 53 года работы в кинематографе он создал более 2500 кинолент и был удостоен свыше 500 наград, премий и призов.