Ушел из жизни известный режиссер-документалист Вахтанг Микеладзе

Ушел из жизни режиссер-документалист Вахтанг Микеладзе. Информацию о его кончине ночью на 7 марта разместила сценарист и режиссер Анастасия Горюнова-Борисова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Близкие Вахтанга Евгеньевича подтвердили печальное известие телеканалу «Россия Культура». Киностудия, где он трудился в последние годы, опубликовала некролог.

Вахтанг Микеладзе, лауреат Государственной премии СССР, принимал участие в советских, российских и международных кинофестивалях. За 53 года работы в кинематографе он создал более 2500 кинолент и был удостоен свыше 500 наград, премий и призов.

Среди его работ в компании «Синтез-Интегра» — фильмы «Умереть в Сталинграде» (2014), «Эрмитаж. Пульс жизни» (2014), «Кровавые листья сакуры», посвященный русско-японской войне, «Дорога Игоря Найвальта» (2021), цикл «Бессмертный полк» по заказу телеканала «Звезда».

Вахтанг Микеладзе родился 16 июня 1937 года в Москве в семье дирижера Евгения Микеладзе. В том же году его дед, известный партийный деятель Иван Орахелашвили, и отец были казнены как «враги народа», а вся семья, включая Вахтанга, была сослана в Казахскую ССР. После реабилитации деда он вернулся в столицу.

При содействии композитора Дмитрия Шостаковича он поступил во ВГИК на курс Романа Кармена. В 1965 году Микеладзе получил диплом по специальности «Режиссер документального кино».

Долгое время работал на студии научно-популярных и документальных фильмов Грузинской ССР в Тбилиси, имел высшую режиссерскую категорию. В 1988 году основал студию «Эко-фильм» в Москве и стал ее художественным руководителем.

Ранее сообщалось, что американский джазовый композитор Рой Айерс умер после продолжительной болезни.