Скончался звезда сериала «Ментовские войны» Александр Орловский

Как пишет портал kino-teatr.ru, актер Александр Орловский скончался на 62-м году жизни. Причиной ухода из жизни стала острая сердечная недостаточность. Отмечается, что Орловский умер в своей квартире в Благовещенске еще 12 июля. Но его тело было найдено родными только через трое суток.

«Актер несколько дней не выходил на связь. 15 июля была вскрыта квартира, где обнаружили тело», – говорится в публикации портала.

Александр Орловский сыграл несколько десятков известных ролей с различных фильмах и сериалах, среди которых «Морские дьяволы», «Агент национальной безопасности», «Улицы разбитых фонарей». Наиболее харизматичной зрителям запомнилась его роль майора Глотова в сериале «Ментовские войны».

После завершения актерской карьеры в 2014 году Орловский жил в своем родном Благовещенске.