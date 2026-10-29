Дочь Холли Берри дала показания в суде по опеке над младшим братом по видеосвязи

В суде продолжается разбирательство между 60-летней звездой «Женщины-кошки» Холли Берри и ее 60-летним бывшим мужем Оливье Мартинесом, сообщает Page Six.

Предмет спора — опека над их 13-летним сыном. На этой неделе показания дала старшая дочь Берри, 18-летняя Нала Обри. Ее актриса родила от манекенщика Габриэля Обри. Девушка выступила по видеосвязи.

В тот же день перед судом предстал жених актрисы, 56-летний музыкант Ван Хант. Каждый свидетель говорил меньше часа. Решение суда ожидается в ближайшее время.

Напомним, Мартинес добивается единоличной опеки над сыном и судебного предписания о защите от домашнего насилия. По его утверждению, 26 сентября Холли во время ссоры душила подростка. Актриса эти обвинения отрицает.

Суд уже выдал временное охранное предписание и передал Мартинесу преимущественную временную опеку. Берри с таким решением не согласна.

В ответ актриса обвинила бывшего мужа в том, что он вмешивается в образование и терапию сына. По мнению Берри, Мартинес вовлекает подростка в судебный конфликт. Она хочет отменить ограничения и вернуть прежний график совместной опеки.

Ранее дочь актрисы Марии Шукшиной рассказала об общении с сыном.