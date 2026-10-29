Телефон стал «кирпичом»: к чему готовиться владельцам Apple и Microsoft из-за РКН

В начале октября американские корпорации Apple и Microsoft были официально внесены в перечень организаторов распространения информации. Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев объяснил в беседе с интернет-изданием «Ямал-Медиа» , почему паниковать рано, но расслабиться не получится: полного отключения устройств не произойдет, однако привычная цифровая среда может претерпеть изменения.

В начале октября Роскомнадзор включил Microsoft и Apple в реестр организаторов распространения информации — компании получили номера 593-РР и 594-РР. Реестр действует с 2014 года и учитывает владельцев платформ для обмена сообщениями. Статус ОРИ обязывает хранить данные о пользователях три года, а переписку, голосовые сообщения, фото и видео — до полугода, предоставляя их правоохранительным органам по законным основаниям. С июля 2024 года ведомство может вносить компании в список самостоятельно при повторном нарушении; ранее так поступили с Cloudflare и рядом мессенджеров. Apple уже штрафовали на ₽500 тыс. за отказ уведомить ведомство.

Главный вопрос — не превратятся ли гаджеты в «кирпичи». Дмитрий Мариничев в беседе с «Ямал-Медиа» назвал такой сценарий маловероятным: по его словам, блокировки всех продуктов и сервисов вендоров не произойдет, но проблемы с отдельными сервисами и снижение привычного комфорта возможны. Речь идет прежде всего о коммуникационных решениях — например, iMessage и FaceTime, доступ к которому уже ограничивали в декабре 2025 года.

Юридически статья 15.4 закона «Об информации» предусматривает ограничение доступа к системам обмена сообщениями, но не удаленное отключение смартфонов. Автоматической блокировки нет: компания получает уведомление и минимум 15 дней на исправление, затем следует суд, и только вступившее в силу решение позволяет ограничить доступ.

Главную сложность Мариничев видит в требовании предоставить ключи для расшифровки сквозного шифрования — для этого корпорациям пришлось бы менять архитектуру сервисов, на что они вряд ли пойдут. Эксперт сравнил ситуацию с требованием к водителю автобуса показывать багаж каждого пассажира: возможностей и законных оснований для этого нет. Логику государства он объяснил стремлением защитить граждан от опасной информации, сравнив контроль с перевозкой радиоактивного груза.

Рекомендовать переход на Linux или Android «на всякий случай» омбудсмен не стал: по его прогнозу, через два-три года искусственный интеллект изменит сам подход к софту, и программы будут собираться под конкретную задачу пользователя. Мариничев выразил надежду, что позиция властей останется разумной и баланс интересов будет найден.