Силуанов назвал средний размер пенсии в 2027 году

Средний размер пенсии по старости в России в следующем году составит почти ₽30 тыс. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера — министра финансов Антона Силуанова.

По его словам, в 2027 году показатель достигнет отметки ₽29 904. Прожиточный минимум окажется на уровне ₽20 227. Год к году прирост составит 6,8%. От этого показателя власти будут отталкиваться при определении размеров пособий и индексации социальных тарифов.

При этом, несмотря на ежегодные индексации, пенсии значительной части россиян остаются на низком уровне. Эксперты сходятся во мнении: с учетом этого пожилым гражданам сейчас выгоднее продолжать трудиться даже по достижении пенсионного возраста. Высокая инфляция бьет в основном по кошелькам возрастных граждан. Удорожание лекарств и продуктов питания «съедают» большую часть индексации. Дополнительное давление на ограниченный бюджет оказывает оплата ЖКУ.

Ранее одиноким пенсионерам рассказали о льготах, о которых молчат в соцзащите.