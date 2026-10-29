Косметолог Савина объяснила, какие ошибки в уходе ускоряют старение кожи

Косметолог Савина рассказала, какие ошибки в уходе ускоряют старение после 30

Здоровье

После 30 лет кожа стареет быстрее, если переусердствовать с уходом — частые скрабы и кислоты только подчеркивают морщины. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на врача-косметолога Анастасию Савину.

С возрастом коллагена и эластина становится меньше, клетки обновляются медленнее, влага уходит. И если образ жизни и уход оставляют желать лучшего, возрастные изменения бросаются в глаза. Сон, питание, общее состояние организма — все это влияет на кожу. Савина советует круглый год наносить на открытые участки солнцезащитный крем с SPF не ниже 30. И бросить курить: табак усиливает окислительный стресс, ухудшает кровоснабжение и разрушает коллаген с эластином.

А вот с активным уходом стоит быть осторожнее. Частые скрабы, кислоты, спиртосодержащие средства, да еще и несколько активных компонентов сразу — все это ломает защитный барьер. Результат — раздражение, шелушение, сухость. И на этом фоне даже мелкие морщинки становятся заметнее.

Умываться лучше теплой водой, а не горячей, и мягким средством. После — увлажняющий крем. Так что уход должен быть бережным, тогда и кожа ответит благодарностью.

Ранее врач Волкова дала женщинам шесть простых правил, которые отсрочат старение на годы.

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