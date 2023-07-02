Скоростной флот Нижнего Новгорода осваивает новые направления
Фото: [©Максим Богодвид/РИА Новости]
Скоростной флот Нижнего Новгорода осваивает новые направления: так, с начала этого месяца рейсы «Валдаев» отправляются в Муром. Об этом сообщает pravda-nn.ru.
Отмечается, что Нижегородская область является первым регионом РФ, начавшим развивать собственную флотилию речных судов.
Добавляется, что на днях также речной скоростной транспорт начнет курсировать в Муром. Экскурсионный маршрут подразумевает посещение мужского Спасо-Преображенского монастыря, былинной родины Ильи Муромца – села Карачарово, смотровой площадки на Кремлевской горе.