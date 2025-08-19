Скульптурные произведения заслуженного мастера украсят Аллеи Героев в Павловском Посаде и Электрогорске

19 августа состоялось событие, когда родственники погибших героев СВО и ветераны специальной военной операции из Павлово-Посадского городского округа посетили творческую мастерскую знаменитого скульптора Владимира Иванова.

Гости ознакомились с процессом создания мемориальных композиций, которые вскоре займут почетное место на Аллеях Героев в Павловском Посаде и Электрогорске.

«Каждый элемент, каждая деталь будущих памятников пронизаны уважением, памятью и благодарностью тем, кто проявил мужество и отвагу. Это не просто глина — это символы вечной признательности нашим защитникам, символы силы духа и верности долгу!» — отметил глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов.

Особую ценность имело то, что близкие погибших и участники боевых действий получили возможность лично наблюдать за работой над мемориалами, высказывать свои идеи и делиться переживаниями, которые будут отражены в создании этих памятных мест. Вскоре эти монументы станут священными местами памяти, где каждый сможет отдать дань уважения подвигам наших соотечественников.