Sky Group подал иск против компании Warner Bros

Sky Group, британский медиаконгломерат, подал иск против компании Warner Bros., обвиняя ее в нарушении условий соглашения о совместном производстве сериала по Гарри Поттеру, сообщил Variety.

Согласно исковому заявлению, Warner Bros. согласилась сотрудничать с Sky, предлагая совместное финансирование и создание четырех серий в год, которые должны были эксклюзивно распространяться на британском и европейском рынках.

Однако, как утверждается в документах, Warner Bros. не выполнила свои обязательства и решила сохранить за собой права на сериал о Гарри Поттере, сделав его ключевым элементом расширения своего потокового сервиса Max в Европе.

Сериал был анонсирован весной 2023 года, но спустя месяц, когда Sky запрашивала статус совместного производства, Warner Bros. сообщила, что проект не был утвержден, а его пресс-релиз не был замечен руководством компании.

При этом высокопоставленные представители Warner Bros. уверили, что одобрения на создание сериала не давали, что, по их словам, исключает действие договора, как указано в иске.

Ранее сообщалось, что актриса, известная по роли профессора Макгонагалл в «Гарри Поттере», умерла на 90-м году.