Следствие прекратило уголовное дело против инфобизнесмена Портнягина и его жены

Уголовное дело об уклонении от уплаты налогов против инфопредпринимателя Дмитрия Портнягина (известного как Трансформатор) и его супруги Екатерины прекращено, так как они полностью погасили все задолженности, включая пени и штрафы. Об этом стало известно телеграм-каналу Baza.

По информации источника, эту задолженность Портнягины оплатили еще до возбуждения дела.

Следствие полагало, что супруги разделили свой бизнес на мелкие части, чтобы уменьшить налоговые платежи, используя упрощенную схему налогообложения.

Сейчас, как утверждают сами Портнягины, они закрыли все индивидуальные предпринимательства (ИП) и теперь ведут свой бизнес исключительно на общей системе налогообложения.

Тем не менее одно из обвинений — отмывание денежных средств — остается без изменений, и в отношении бизнесмена продолжается расследование.

12 апреля 2024 года Портнягина задержали в Ростовской области. Ему предъявили обвинения в неуплате налогов на сумму более 124 млн руб. и отмывании денежных средств. Уже 15 апреля суд принял решение отправить предпринимателя под домашний арест до 10 июня 2024 года.

Позже Тверской суд Москвы освободил Портнягина из-под домашнего ареста. Ему изменили меру пресечения на запрет определенных действий.

Ранее стало известно о задержании тиктокера Павла Дворецкого, которого подозревают в мошенничестве.