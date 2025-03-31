SHOT: тиктокер Дворецкий задержан в подмосковной Балашихе по подозрению в мошенничестве
SHOT: тиктокер Дворецкий задержан в Подмосковье по подозрению в мошенничестве
Фото: [REGIONS/Александр Смолин]
Российский тиктокер Павел Дворецкий задержан в подмосковной Балашихе, сообщил телеграм-канал SHOT.
По данным SHOT, Павла Дворецкого подозревают в мошеннических схемах. Предполагается, что 26-летний блогер может иметь отношение к обману пенсионерки, в результате чего женщина лишилась 19 млн руб. Задержание состоялось в квартире тиктокера. Молодого человека доставили в участок. По информации телеграм-канала Mash, задержание прошло в воскресенье, 30 марта. Если вину блогера с 4 млн подписчиков докажут, его могут лишить свободы сроком до 10 лет.
SHOT отметил, что молодой человек родился в Брянской области. В последнее время он реализовывался также в музыкальной карьере. Ролики, которые набирали множество просмотров, записывал со своим двоюродным братом Егором Шипом.
Ранее сообщалось, что рэпер Obe1Kanobe задержан в Подмосковье за выращивание наркотиков в своей квартире.