Слепакову отказали в исключении из перечня иноагентов

Верховный суд России вновь подтвердил статус Семена Слепакова* в качестве иностранного агента, отклонив его жалобу на исключение из реестра. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Отмечается, что судебное разбирательство не выявило оснований для пересмотра решения.

Согласно официальному сообщению, жалоба Слепакова не будет передана на рассмотрение на судебном заседании, так как не было обнаружено нарушений, требующих дальнейшего анализа. Отмечается, что суд исследовал все аспекты дела, но пришел к выводу о невозможности удовлетворения ходатайства.

Министерство юстиции РФ внесло комика и музыканта Семена Слепакова в реестр иноагентов в апреле 2023 года. Основанием для этого стали сообщения о получении им зарубежной поддержки, а также его антивоенные высказывания относительно конфликта на Украине.

В июне 2023 года Замоскворецкий суд Москвы также отказал Слепакову в оспаривании статуса иноагента. В сентябре 2024 года Слепаков вновь подал жалобу в Верховный суд.

После начала специальной военной операции (СВО) на Украине Слепаков записал несколько антивоенных песен и публично обращался к президенту России Владимиру Путину.

Ранее сообщалось, что Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счета, принадлежащие компаниям экс-бойца UFC Хабиба Нурмагомедова.

*Минюстом РФ признан иностранным агентом.