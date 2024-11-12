Mash: налоговая заблокировала компании экс-чемпиона UFC Нурмагомедова

Федеральная налоговая служба (ФНС) приостановила доступ к счетам компаний, связанных с экс-чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым, в которых он был одним из учредителей. Об этом сообщил Mash.

ФНС обратила внимание на организации «Музей футбольного мяча» и «Фонд развития образования, спорта и социальных инициатив». Причиной этого стали возможные ошибки в предоставленных данных и документации. В 2021 году фонд не раскрыл информацию о своих учредителях, а музеем Нурмагомедов управлял через некоммерческую организацию.

Ранее сообщалось, что у спортсмена также заблокированы счета в компании Eagle FC, благотворительном фонде его имени и туристическом ООО «Хикмет тревел». В августе 2024 года Хабиб погасил свой долг перед ФНС в размере 302 млн руб.

Ранее РИА Новости сообщило, что по делу бывшего замминистра обороны Тимура Иванова арестовали элитную квартиру за полмиллиарда рублей в Москве.