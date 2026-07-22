«Счастливый человек не станет критиковать»: Ида Галич объяснила хейт в свой адрес из-за свадьбы в Северной Осетии

Свадьба популярного блогера Иды Галич и бизнесмена Олега Ледвича, которая прошла в горах Северной Осетии, вызвала бурную реакцию в соцсетях. Местные жители возмутились закрытием доступа к Мидаграбинскому озеру: охрана не пускала людей к водоему и требовала покинуть окрестности.

В интернете появился ролик, где человек, назвавшийся охранником, заявил, что озеро — частная собственность, арендованная на 49 лет. Это вызвало возмущение у многих пользователей, которые опасались, что масштабное мероприятие могло навредить флоре и фауне региона. Некоторые осудили размах праздника, считая его неуместным в заповедной зоне.

Сама Ида Галич не осталась в стороне от обсуждений, передает Teleprogramma.org. Блогер опровергла обвинения, заявив, что организаторы тщательно убрали территорию после мероприятия и планировали восстановить участок.

Комментируя волну хейта, Ида назвала критику «налогом на популярность» и отметила, что медийный человек должен быть готов к разным реакциям публики.

«Если говорить про какие-то отчаянные комментарии, совсем злые и вредные, то мы должны держать в голове то, что чаще всего их пишут несчастные люди: про внешность, про какие-то особенности, про моменты, которые точно заденут человека. Они работают на нелюбимой работе, живут с нелюбимыми людьми и, скорее всего, это нелюбимые дети, которых не воспринимают родители», — отметила Галич.

По некоторым данным, на свадьбы блогера и предпринимателя собрались более 180 гостей, а само торжество обошлось в более чем ₽40 млн.

Ранее сообщалось, что актриса Ирина Горбачева подралась с подругой Иды Галич на ее свадьбе.