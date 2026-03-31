Слуцкий возмутился поведением Талалаева в матче с ЦСКА

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий, ныне возглавляющий китайский «Шанхай Шэньхуа» в эфире YouTube-канала «Это футбол, брат» высказался о поведении главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева, заработавшего уже вторую дисквалификацию в сезоне.

На последних секундах матча с ЦСКА Талалаев выбил ушедший в аут мяч на трибуны, чем спровоцировал массовую потасовку игроков и сотрудников обоих клубов. Талалаев и главный тренер армейцев Фабио Челестини по итогам эпизода получили красные карточки. Позже Талалаев был дисквалифицирован на четыре матча. Для тренера «Балтики» игра с ЦСКА была первой после отбытия трехматчевого бана за неприличный жест в поединке со «Спартаком». «Балтика» обыграла ЦСКА и «Спартак» со счетом 1:0.

«Я очень высоко оцениваю Талалаева как тренера, но эпизод с ЦСКА возмутительнейший. Его невозможно защитить в этой ситуации. Я такого ни разу в жизни не видел. Талалаев в игровом стрессе теряет абсолютно любые человеческие обличия», — сказал Слуцкий.

Специалиста особенно возмутило, что под свои поступки тренер «Балтики» пытается подвести некоторую теоретическую базу. Ранее Талалаев отмечал, что вновь поступил так же, если бы это обеспечило победу его команде.