Сменивший Черчесова главный тренер сборной Казахстана продержался меньше года

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Али Алиев объявил о том, что подаст в отставку после разгромного поражения от сборной Бельгии (0:6).

Матч в Брюсселе завершился для Казахстана четвертым поражением в отборе к чемпионату мира. Ранее казахские футболисты проиграли Уэльсу (дважды) и Северной Македонии, записав на свой счет лишь одну победу — над Лихтенштейном.

У бельгийцев блистали Жереми Доку из «Манчестер Сити» и Кевин де Брюйне, в межсезонье сменивший «МанСити» на «Наполи». Оба футболиста оформили дубли.

Али Алиев возглавил сборную Казахстана в январе 2025 года, сменив на этом посту известного российского специалиста Станислава Черчесова. За это время сборная Казахстана провела восемь матчей, одержав две победы и потерпев шесть поражений.

