Смерть вне трассы: ушел из жизни легендарный ведущий автошоу Top Gear

Автомобильный мир потерял одного из своих самых харизматичных представителей — бывший ведущий культового шоу Top Gear Квентин Уилсон скончался в возрасте 68 лет после борьбы с раком. Об этом сообщил телеканал Sky News.

Информацию о смерти журналиста СМИ подтвердили его близкие родственники. Они уточнили, что долгие годы звезда ТВ боролся с раком легких.

Уилсон, начинавший карьеру как автодилер из Лестера, присоединился к команде Top Gear в 1991 году, где вместе с Джереми Кларксоном и Джеймсом Мэем создал уникальный формат автомобильной журналистики, сочетающий профессиональный анализ с искрометным юмором.

После ухода из Top Gear Уилсон продолжил развивать автомобильную тематику на телевидении, став ведущим программы Fifth Gear и закрепив статус одного из самых влиятельных автоэкспертов Великобритании. Его стиль — энциклопедические знания, подкрепленные практическим опытом автомобильного дилера — задал новые стандарты в автомобильной журналистике, доказав, что даже о технических характеристиках можно рассказывать увлекательно и доступно.

