СМИ: «Бавария» договорилась о трансфере капитана сборной Англии

«Бавария» интересовалась Кейном еще год назад. В это межсезонье «Тоттенхэм» отверг три предложения мюнхенцев и согласился, когда сумма трансфера превысила 100 млн евро.

Теперь осталось заручиться согласием самого Кейна. Вероятно, это будет проще, поскольку футболист не выказывал возражений против переезда в Германию.

30 летний Харри Кейн – многолетний лидер «Тоттенхэма», капитан клуба и сборной Англии. Нападающий трижды становился лучшим бомбардиром Английской премьер-лиги. Кейн показал выдающийся результат и в прошлом сезоне, повторив свое личное достижение – 30 мячей. Но в споре бомбардиров его опередил норвежский вундеркинд Эрлинг Холанд, наколотивший 36 голов за «Манчестер Сити».