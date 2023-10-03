СМИ: имя художника Бэнкси могут раскрыть в суде

Личность знаменитого британского стрит-арт художника Бэнкси, тщательно сохраняющего свою анонимность, может быть раскрыта в суде, допускает газета Daily Mail.

«Его называли «самым неправдоподобным национальным достоянием» Великобритании. Но теперь, похоже, граффити-художник Бэнкси, чьи работы с изображением крыс и обезьян продаются за миллионы, будет охарактеризован в менее лестных выражениях – в Высоком суде», – пишет издание.

По данным газеты, Бэнкси указан в числе ответчиков по делу о клевете. Иск подал Эндрю Галлагер, который уже судился с Бэнкси из-за товарного знака, но тогда художнику удалось не раскрыть свое имя.

Искусство загадочного Бэнкси, перевернувшего представление об уличной живописи, вот уже более 20 лет вызывает яростные споры у критиков. В 2022 году выставка копий работ художника «Найти Бэнкси: Сохранить нельзя закрасить» прошла в Москве.