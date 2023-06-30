СМИ: Мадонну выписали из больницы, но она все еще чувствует себя плохо

Знаменитую певицу Мадонну выписали из больницы после лечения от бактериологической инфекции, но она все еще чувствует себя плохо и не встает с постели, сообщает TMZ.

Менеджер артистки Гай Осери уже намекнул, что мировое турне, начало которого намечено на 15 июля, может быть перенесено.

В минувшую субботу Мадонна упала в обморок, у нее началась неконтролируемая рвота. Как стало известно, певица в течение месяца лечилась от лихорадки, скрывая это от всех. Она считала, что если обратится к врачам, это может поставить под угрозу ее турне.

Из-за этой задержки инфекция стала намного серьезнее. Певице пришлось провести около недели в палате интенсивной терапии.

Близкие Мадонны советуют ей взять паузу и полностью восстановиться, но она сама все еще надеется, что турне, к которому она так тщательно готовилась, пройдет по плану.